Россиянам назвали способы не допустить паники при выявлении коронавируса

Москва, 28 октября. Спокойно отнестись к COVID-19 поможет ознакомление с информацией, определяющей план действий, сообщил главный внештатный психолог Минздрава РФ Юрий Зинченко.

Он заверил, что новая коронавирусная инфекция уже не так страшна, как прежде. Медикам известны способы лечения и они успешно применяют их.

«А это значит, что наша задача сильно упростилась и требует лишь соблюдения всех необходимых мер и действий, которые позволят квалифицированным специалистам оказать нам своевременную медицинскую помощь и привести к скорейшему выздоровлению», — подчеркнул эксперт в интервью «Москве 24».

По словам Зинченко, еще до постановки диагноза стоит ознакомиться с инструкциями Минздрава, обратиться к врачу и опираться только на информацию из проверенных источников. Это позволит действовать рационально и эффективно.

Если справиться с переживаниями самостоятельно не получится, лучше определить круг близких, которые смогут поддержать в сложившейся ситуации. Психолог назвал помощь родных вторым важным фактором душевного спокойствия при заболевании коронавирусом.