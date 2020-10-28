Валерия и Пригожин впервые высказались о пополнении в семье

Москва, 28 октября. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин впервые высказались о пополнении в семье. Они рассказали, как хотели бы, чтобы их называли внуки.

Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана ожидают первенца. О пополнении в семье они лично рассказали родным, но не сразу.

Родители признались, что не тревожатся за будущее семьи и стараются не поднимать тему беременности, не надоедать молодоженам непрошенными советами. Пригожин отметил, что они с супругой пока не ощущают себя бабушкой и дедушкой.

«Хотим, чтобы будущие внуки звали нас Йося и Лера, а не дед и бабушка, чувствуем мы себя молодыми, лет на 35», — заявил продюсер в разговоре со StarHit.

Валерия заметила, что будет рада помогать сыну и снохе с воспитанием малыша, если это понадобится. Певица не хочет мешать молодоженам растить ребенка. Пригожин рассказывал, что Лиана планирует рожать в России. К появлению внука или внучки они с Валерией морально готовы.