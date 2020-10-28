Apple занялась разработкой собственного поисковика

Сан-Франциско, 28 октября. Американская корпорация Apple активизировала разработку собственного поисковика, который может стать конкурентом Google.

По данным газеты Financial Times, сейчас Apple все чаще разыскивает специалистов, которые могли бы «определить и реализовать архитектуру прорывной технологии поиска» IT-компании. Кроме того, эксперты обратили внимание на активизацию поискового робота Applebot. Принадлежащий компании робот собирает данные для улучшения поисковой системы.

Специалисты считают, что у Apple достаточно ресурсов, чтобы разработать полноценного конкурента Google. Несколько лет назад к «купертиновцам» перешел один из ведущих специалистов Google по поисковым системам Джон Джаннандреа, который уже восемь лет трудится в данной сфере. А прибыль Apple позволяет корпорации вкладываться в долгосрочные проекты.