МИД Египта назвал темы встречи с руководством РФ

Москва, 28 октября. Глава МИД Египта Самех Шукри прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает 218tv.

По данным издания, министр намерен обсудить с российскими официальными лицами последние политические события в Ливии. Также Шукри планирует решить вопрос о мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет о конфликтах в Сирии, Йемене и Ливане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не сможет принять участие в дискуссии из-за добровольного ухода на самоизоляцию. Вместо него встречу проведут генеральный секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель парламентского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рабочей встрече президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили дальнейшие перспективы нормализации обстановки в Ливии и реализацию соглашения о прекращении огня.