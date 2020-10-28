Вассерман процитировал пророка Мухаммеда в связи с карикатурой на Эрдогана

Известный журналист и политолог Анатолий Вассерман процитировал пророка Мухаммеда, комментируя очередной скандал, связанный с французским сатирическим журналом Charlie Hebdo. Ранее стало известно, что Турция резко отреагировала на планы журнала опубликовать серию карикатур, предположительно изображающих турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. На проекте обложки, который размещен в Twitter издания, карикатурный персонаж, отдаленно напоминающий Эрдогана, сидит полуголым в кресле и грубо заигрывает с женщиной в традиционном мусульманском наряде.

Подпись к карикатуре не оставляет сомнений, кого именно имели в виду карикатуристы Charlie Hebdo:

«Эрдоган в частной жизни весьма игрив».

Турецкая сторона уже осудила публикацию карикатуры, назвав эти действия следствием антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона.

Комментируя новую эскападу скандального журнала, известный журналист, участник интеллектуальных игр, знаток Анатолий Вассерман посетовал, что все стороны конфликта ведут себя неразумно.

«На мой взгляд, все это плохо, — отметил он в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мусульмане, мягко говоря, избыточно оскорбляются. Сам Мухаммад Абдулахович Курейшин учил, что на слово надо отвечать словом, на удар — ударом».

(Анатолий Вассерман часто называет пророка Мухаммеда именно так: Мухаммад Абдулахович Курейшин. Дело в том, что отца главного учителя мусульман звали Абдулла ибн Абд аль-Мутталиб. Пророк Мухаммед принадлежал к курайшитам — племени (правящему клану) древней Мекки, члены которого были хранителями главной мусульманской святыни Каабы. — Прим. ФАН).

«С другой стороны, французы тоже избыточно наезжают на мусульман, — продолжил свое рассуждение Анатолий Вассерман. — Дразнить людей, не ведающих что творят, бессмысленно. Французы таким способом не научат мусульман спокойнее относиться к шуткам. В худшем случае вызовут дальнейшую эскалацию, причем с обеих сторон, когда каждый ответный удар сильнее того, который его вызвал. Полагаю, самая разумная в этой ситуации — позиция Макрона, который заявил, что ислам во Франции надо избавлять он иностранного влияния. Грубо говоря, разъяснять французским мусульманам основные положения того, чему учил непосредственно основоположник ислама».

Конфликт между Францией и Турцией разгорелся после трагедии, случившейся 16 октября, когда молодой мусульманский экстремист обезглавил под Парижем учителя истории. Инцидент связывают с тем, что за 11 дней до гибели учитель проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. В частности ученикам демонстрировались опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых сотрудников журнала исламские экстремисты расстреляли в 2015 году.

Комментируя новую трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур, а также высказался о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния». В ответ на это заявление президент Турции Тайип Эрдоган разразился оскорблениями в адрес Макрона. После этого Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал турецких граждан к бойкоту французских товаров. Ранее позицию президента Франции осудил глава Чечни Рамзан Кадыров.