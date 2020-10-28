Житель Нижегородской области заживо «сварился» в туалете

Дзержинск, 28 октября. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти 51-летнего жителя Дзержинска. Горожанин умер после ожогов от горячей воды.

Согласно предварительным данным, 51-летний пьяный мужчина пошел в туалет в собственной квартире. Там он и получил сильные ожоги в результате повреждения трубы горячего водоснабжения. Смерть пострадавшего наступила сразу же. Ему пытался помочь 83-летний отец. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован, сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

В дальнейшем было установлено, что родственники жили вдвоем и часто злоупотребляли алкоголем. За неуплату услуг ЖКХ им отключили горячую воду. Именно в туалете стояла заглушка на трубе горячего водоснабжения. Не исключено, что потерпевший мог сам повредить ее.