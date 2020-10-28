Аналитики оценили «шоковый» сценарий для российской экономики

Базовый сценарий развития экономики России, представленный Счетной палатой РФ, наиболее близок к истине, считает экономист Василий Колташов. Аналитик объяснил в комментарии ФАН, почему «шоковый» сценарий маловероятен.

Счетная палата впервые подготовила прогноз

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подверг критике официальный прогноз Минэкономразвития за излишний оптимизм. В среду Счетная палата РФ впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы.

Он включает два сценария. Базовый имеет те же основания и предпосылки, что и прогноз Минэкономразвития. Согласно этому сценарию, основной удар пандемии пришелся на второй квартал текущего года, борьба с ней будет продолжаться, но новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не будут.

Второй же сценарий — «шоковый» — предполагает вторую волну коронавируса, повторное введение ограничительных мер, карантин. В таком случае падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год.

При базовом сценарии ВВП России сократится на 4,2% в 2020 году (хотя по прогнозу Минэкономразвития — на 3%), а при «шоковом» — на 4,8%.

Наиболее реалистичный прогноз

Экономист Василий Колташов объяснил, с чем связана критика Счетной палаты в адрес прогноза Минэкономразвития. По мнению эксперта, такое отношение Кудрина имеет основания, поскольку Минэкономразвития «страдает излишним оптимизмом».

«То, что Счетная палата критикует правительство, — это закономерно и даже нормально. Представить себе, что Кудрин уж очень положительно оценит действия Кабмина РФ или тем более его экономических подразделений, я не могу, это невозможно. Это было бы очень подозрительно. Значит, он задумал что-то недоброе», — отметил экономист.

Колташов считает, что базовый прогноз Счетный палаты, предусматривающий падение ВВП России в 2020 году на 4,2%, выглядит наиболее реалистичным.

«Оценка, которая дается Счетной палатой при «мягком» сценарии, может быть ближе к истине. Никакого локдауна номер два в мире не будет, это понятно. Все ограничения будут носить более мягкий характер», — уверен Колташов.

Экономист объяснил, что нового локдауна не может быть, поскольку для этого должны быть серьезные предпосылки. Например, как глобальное экономическое замедление в 2019 году перед первыми ограничениями.

«Должны быть полностью воспроизведены предпосылки первой недели марта 2020 года, а они не возникли из ниоткуда, они подготавливались глобальным экономическим замедлением 2019 года, были глубокие экономические предпосылки. А сейчас чему падать? Сейчас [экономика] будет лежать и едва ворочаться», — добавил он.

Российская экономика внушает оптимизм

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев также считает, что разногласия относительно прогнозов вызваны консерватизмом главы Счетной палаты. При этом аналитик уверен, что именно на прогноз этого госоргана будут ориентироваться инвесторы.

«Кудрин, когда еще был министром финансов РФ, всегда смотрел очень консервативно, его прогнозы всегда были в рамках пессимистичных ожиданий. Естественно, Счетная палата сейчас смотрит так же. <…> Господин Кудрин — это очень уважаемый человек, очень большой авторитет в финансовом мире за его консерватизм. Я думаю, что инвесторы будут ориентироваться на его прогноз», — подчеркнул Разуваев.

Экономист также отметил, что, несмотря на падение ВВП в текущем году, российская экономика внушает оптимизм в сравнении с другими странами.

«По сравнению со всем миром российская экономика смотрится неплохо. Во втором квартале, если брать крупнейшие экономики, мы на втором месте по лучшим результатам, лучше нас только Китай», — подытожил Разуваев.

Ранее Кудрин сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что в этом году Счетная палата выявила многочисленные нарушения со стороны государственных структур на сумму в 50 млрд рублей. Он отмечал, что все случаи требуют внимания со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры.