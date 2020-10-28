Создатели «Спутника V» могут рассказать о получивших плацебо добровольцах

Москва, 28 октября. Разработчики российской вакцины от коронавируса рассматривают возможность обнародовать данные, кто из добровольцев получил плацебо.

Подобное связано со случаями коронавируса среди добровольцев. Информация о тех, кто принял плацебо, может быть раскрыта в середине ноября, отметил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ожидается, что последние добровольцы из 40 тыс. человек могут быть привиты к концу января 2021 года. Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" проходят по плану, сообщил Александр Гинцбург.