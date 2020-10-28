МО Армении опровергло заявления азербайджанской стороны об обстреле Барды

Ереван, 28 октября. Армянские военнослужащие опровергли заявления Азербайджана об обстреле города Барда из РСЗО «Смерч». Об этом в среду сообщили в Минобороны Армении.

Ранее в Баку заявили, что ВС Армении вели артиллерийский огонь из РСЗО «Смерч» по азербайджанскому городу Барда, в результате чего есть погибшие и раненые.

Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды пытались заключить перемирие. Последняя попытка ввести режим прекращения огня была предпринята 26 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в обстрелах.