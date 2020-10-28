Телеканал CNBC сообщил о лидерстве Байдена перед выборами в США

Нью-Йорк, 27 октября. Участник гонки за президентское кресло США от демократов Джо Байден заручился поддержкой 51% опрошенных избирателей. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Этот показатель на 11% выше результата действующего лидера Дональда Трампа. Согласно общенациональному опросу, за Трампа готовы отдать свои голоса только 40% респондентов. Кандидат в президенты от демократов сумел заручиться поддержкой 51% избирателей.

Отмечается, что Джо Байден завоевал голоса женской части населения и пожилых людей, которые в 2016 году отдали предпочтение Трампу.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах.