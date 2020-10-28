Галкин повеселил фанатов грустными лицами Лизы и Гарри перед школой

Москва, 28 октября. Юморист Максим Галкин показал фанатам, как выглядят его собравшиеся в школу дети. Грустные лица нагруженных вещами двойняшек повеселили Сеть.

Семилетние двойняшки в этом году отправились в первый класс. Элитная школа расположена неподалеку от дома Галкина и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь.

Судя по количеству рюкзаков в руках ребят, они посещают еще и кружки, организованные в школе. Галкин опубликовал в Instagram фотографию, на которой двойняшки стоят в доме перед выходом на улицу в верхней одежде и печально смотрят в камеру.

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — иронично заметил Галкин.

Лиза и Гарри стоят на фото с таким наигранно грустным внешним видом, что фанаты не могли их не пожалеть, смеясь и отпуская при этом ироничные комментарии.

«Такой вид — как будто выгоняют из дома»; «А еще лыж не хватает…»; «Это не детки, это ранцы на ножках идут в школу!» — откликнулись они.

Как не раз отмечали поклонники, Галкин и Пугачева все силы бросили на воспитание детей. Лиза и Гарри получают лучшее образование, параллельно занимаются музыкой и изучением иностранных языков. К примеру, дочь звездной пары уже осваивает игру на фортепиано.