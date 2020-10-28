Ученые-гидробиологи рассказали, почему Россия должна защищать Черное море

31 октября традиционно отмечается Международный день Черного моря. Специалисты федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей РАН» (ИнБЮМ РАН) в Севастополе уже почти 150 лет занимаются изучением жизни Мирового океана. При этом биологическая станция, которая была создана еще в далеком 1871 году, является одним из мировых морских центров и расположена она в городе-герое.

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция, на которой ученые ИнБЮМ РАН рассказали, чем уникально Черное море и почему оно считается еще неисследованным, передает корреспондент ФАН. Первое слово взяла заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов института Наталия Мильчакова:

«День Черного моря — это действительно знаковая дата не только для нас, исследователей, гидробиологов, экологов, но и для всех причерноморских государств. Напомню, что в 1996 году всеми причерноморскими государствами был подписан меморандум и создана конвенция о защите Черного моря от загрязнения. В 1996 года был принят международный день, посвященный дню Черного моря. За эти уже четверть века были применены и выполнены многочисленные исследования, представлены международные конвенции, созданы правительственные и межгосударственные организации, которые занимаются проблемами сохранения Черного моря».

По ее словам, если брать в учет все черноморские государства, в бассейне Черного моря проживает почти 100 млн человек. От жизни Черного моря в глобальном смысле зависят жизни населения не только России, но и всех причерноморских государств. Поэтому, заявила Мильчакова, необходимо сохранить и защищать экосистему Черного моря — это задача и государства, и научных исследований.

По этому поводу высказалась и председатель крымского отделения Паразитологического общества при РАН, руководитель отдела экологической паразитологии ИнБЮМ РАН Евгения Дмитриева. Она подчеркнула, что Черное море, действительно, играет важную роль в жизни причерноморских государств, при этом оно богато еще неизученными биологическими видами.

«Замечу, что Черное море — это одно из самых биологически продуктивных морей, которое изучается только учеными нашего института 150 лет. Однако это не мешает нам каждый год открывать что-то новое о нашем море. За последние пять лет только нашим институтом описано около 100 новых видов и находок. Поэтому Черное море, этот регион, нельзя назвать исследованным. Уверена, что нужно продолжать его изучение», — заявила специалист.

Младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов филиала ИнБЮМ РАН Ирина Логоминова рассказала о видах загрязнения Черного моря, а также перспективах их ликвидации.

По ее словам, Черное море в основном загрязнено, как и моря во всем мире, нефтяной продукцией, различными видами тяжелых металлов, а также микропластиком. Она подчеркнула, что сейчас ученые всего мира, в том числе и ИнБЮМ РАН, ведут масштабные работы, чтобы понять, как можно исправить сложившуюся ситуацию.