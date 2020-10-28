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Бородина высказалась по поводу инцидента с ребенком в ее ресторане

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Бородина высказалась по поводу инцидента с ребенком в ее ресторане

Москва, 28 октября. Теледива Ксения Бородина выразила сочувствие ребенку, который пострадал в ресторане, принадлежащем звезде. Она также раскритиковала некоторые СМИ за лживость.

Происшествие зарегистрировано 24 октября. Ребенок катался на «тарзанке» и упал с нее. В результате инцидента он получил несколько травм.

«Я с самого начала была в курсе происходящего, от моих партнеров - управляющих, и сейчас хочу прежде всего выразить сочувствие мальчику, получившему травму и его семье», — написала знаменитость в Instagram.

Она обратила внимание, что абсолютно разделяет эмоции матери мальчика. В дальнейшем выяснилось, что у ребенка не был сломан позвоночник. Бородина подчеркнула, что у нее отлегло от сердца, когда на записи с камеры наблюдения она увидела, что пострадавший смог идти после инцидента.

Бородина высказалась по поводу инцидента с ребенком в ее ресторане

Звезда заверила, что начавший проверку Следственный комитет получит все необходимые документы касательно аттракционов.

Ведущая раскритиковала некоторые СМИ за то, что они стали сообщать о якобы тяжелых травмах у ребенка, вплоть до перелома позвоночника.

 

 

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