Бородина высказалась по поводу инцидента с ребенком в ее ресторане

Москва, 28 октября. Теледива Ксения Бородина выразила сочувствие ребенку, который пострадал в ресторане, принадлежащем звезде. Она также раскритиковала некоторые СМИ за лживость.

Происшествие зарегистрировано 24 октября. Ребенок катался на «тарзанке» и упал с нее. В результате инцидента он получил несколько травм.

«Я с самого начала была в курсе происходящего, от моих партнеров - управляющих, и сейчас хочу прежде всего выразить сочувствие мальчику, получившему травму и его семье», — написала знаменитость в Instagram.

Она обратила внимание, что абсолютно разделяет эмоции матери мальчика. В дальнейшем выяснилось, что у ребенка не был сломан позвоночник. Бородина подчеркнула, что у нее отлегло от сердца, когда на записи с камеры наблюдения она увидела, что пострадавший смог идти после инцидента.

Звезда заверила, что начавший проверку Следственный комитет получит все необходимые документы касательно аттракционов.

Ведущая раскритиковала некоторые СМИ за то, что они стали сообщать о якобы тяжелых травмах у ребенка, вплоть до перелома позвоночника.