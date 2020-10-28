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Глава ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусом

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Глава ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусом

Москва, 28 октября. Банкир Андрей Костин рассказал, что успел переболеть новой коронавирусной инфекцией.

Новой коронавирусной инфекцией переболел глава ВТБ Андрей Костин. Банкир сам заявил о наличии большого количества антител в своем организме.

"Я переболел, у меня антител много", — рассказал Андрей Костин, не вдаваясь в подробности о том, как перенес заболевание.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в начале мая подтверждал информацию о том, что около 120 сотрудников банка получили положительные тесты на COVID-19. При этом один человек не смог оправиться от болезни и скончался.

С начала пандемии в России провели почти 59 миллионов тестов, из них диагноз подтвердился у 1 563 976 человек. За последние сутки наличие заболевания лабораторным путем подтвердилось у 16 202 россиян.

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