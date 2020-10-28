Психолог раскрыла возможные причины расставания Козловского и Зуевой

Москва, 28 октября. Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала, что могло стать причиной расставания актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой.

Буквально несколько дней назад источник, близкий к звездной паре, сообщил, что Козловский и Зуева приняли решение разойтись, несмотря на общего ребенка. По мнению Перелыгиной, причина размолвки кроется в соблазнах, которые постоянно испытывают люди из актерской среды.

«Что греха таить: на Козловского женщины просто бросаются, лишь бы он обратил на них внимание», — заявила психолог.

От общих знакомых эксперту стало известно, что отношения в паре разладились после появления дочери. Не случайно после рождения ребенка Зуева не стала возвращаться с Козловским в Москву.

Перелыгина утверждает, что актер никогда не отличался постоянством в чувствах, и именно поэтому он так и не решился узаконить отношения с матерью своего ребенка. Прокомментировала психолог и слухи о любовной связи Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной.

«Настоящая грязь! Пока твоя любимая женщина находится в другой стране с новорожденным ребенком, ты без зазрения совести заводишь интрижку с партнершей по фильму. Предательство!» — сказала Перелыгина «Собеседнику».

Подводя итог, эксперт предположила, что Зуева просто не стала терпеть такое поведение партнера и приняла решение расстаться.