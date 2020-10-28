Золотарев: Выборы отбросили Украину «во времена Руины»

Киев, 28 октября. Результаты украинских местных выборов сильно сказались на политической ситуации в стране и фактически отбросили Украину на несколько сотен лет назад. Об этом заявил политический эксперт, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он объяснил, как избирательный процесс повлиял на государственное устройство страны, а также рассказал о последствиях регионального голосования.

Напомним, 25 октября на Украине состоялись местные выборы. В ходе голосования жители Украины избрали 22 областных совета, 119 районных советов, а также советы объединенных территориальных общин. Окончательные результаты регионального избирательного процесса будут известны только 6 ноября.

Андрей Золотарев, комментируя избирательный процесс, заметил, что местные выборы фактически отбросили Украину «во времена Руины». Страна вернулась на несколько сотен лет назад, когда каждый регион самостоятельно отвечал за свою политическую и экономическую составляющую.

«Речь идет не о децентрализации, а о феодализации Украины… Каждый будет сам за себя… Сейчас все возвращается к той матрице, которая знакома уже 400 лет со времен Руины, когда на левом берегу был один гетман, а на правом — другой. С разными геополитическими ориентациями», — резюмировал Золотарев.

Ранее российский политолог Сергей Марков высказался о местных выборах на Украине. Он обратил внимание, что итоги голосования могут стать причиной для распада страны на несколько независимых государств.