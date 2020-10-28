Ивлеева взорвала Сеть «грязными танцами» в откровенном наряде

Москва, 28 октября. Известная телеведущая, блогер Анастасия Ивлеева спародировала культовую сцену из фильма «Грязные танцы» и вызвала волну комплиментов и лайков в Instagram.

Блогер опубликовала ролик, на котором предстала в образе главной героини американской мелодрамы 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей. Ивлеева в откровенном наряде повторила движения Фрэнсис Хаусман.

«Какой ваш любимый фильм?» — обратилась она к фанатам.

Видео Ивлеевой «взорвало» Сеть. Публикация набрала уже более 3,6 миллиона лайков. Звезду похвалили за шикарное исполнение культовой сцены и попросили снимать побольше подобных роликов.

Некоторые при этом заметили, что на видео явно не хватает супруга Ивлеевой, исполнителя Алексея Узенюка, более известного как Элджей.

«И сейчас все сидели и ждали Лешу»; «А как же муж? Вот же ж кадр получился бы», — написали фанаты.

Ивлеева недавно вернулась в проект «Орел и решка». Шоу отнимает у звезды много времени — она неделями путешествует со съемочной командой. Телеведущая признавалась, что переживает из-за долгой разлуки с мужем.