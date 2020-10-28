Названы этапы заражения коронавирусом

Кемерово, 28 октября. Коронавирус поражает верхние дыхательные пути и ЖКТ, быстро распространяясь в легочной ткани, рассказала врач Наталья Лячина.

Для пневмонии характерна дыхательная недостаточность. Степень ее выраженности может быть разнообразной, объяснила заместитель главного врача по амбулаторно-клинической помощи Областной клинической детской больницы Наталья Лячина.

Коронавирус влияет и на свертываемость крови. Подобное может привести к образованию тромбов в легочных сосудах. Для окружающих особо опасен человек, у которого осталось два дня до окончания инкубационного периода, отметила собеседница «MK в Кузбассе». Инфекция может передаваться как при кашле, так и при чихании и разговоре.