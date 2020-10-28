Пресс-секретарь президента РФ высказался о словах Кадырова по карикатурам

Москва, 28 октября. Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кадырова по французским карикатурам.

В выступлении перед журналистами Песков отметил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о борьбе с носителями радикальных идеологий. Французское правительство обратило на это внимание после убийства учителя, которого обезглавил в Париже восемнадцатилетний выходец из Чечни. Инцидент произошел 16 октября, преподаватель навлек на себя недовольство юноши из-за того, что на уроках свободы слова показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Правительство Франции расценило произошедшее как террористический акт.