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Пресс-секретарь президента РФ высказался о словах Кадырова по карикатурам

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Пресс-секретарь президента РФ высказался о словах Кадырова по карикатурам

Москва, 28 октября. Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кадырова по французским карикатурам.

В выступлении перед журналистами Песков отметил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о борьбе с носителями радикальных идеологий. Французское правительство обратило на это внимание после убийства учителя, которого обезглавил в Париже восемнадцатилетний выходец из Чечни. Инцидент произошел 16 октября, преподаватель навлек на себя недовольство юноши из-за того, что на уроках свободы слова показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Правительство Франции расценило произошедшее как террористический акт.

«Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей», — добавил Кадыров

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