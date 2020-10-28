Губернатор Омской области отстранил от должности замглавы минздрава региона

Омск, 28 октября. Заместитель главы Минздрава Омской области Анастасию Малову, ответственную за оказание скорой помощи гражданам, отстранена от должности.

Решение принял губернатор Омской области Александр Бурков. Сейчас в местном ведомстве проходит проверка из-за инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. Результаты работы должны быть представлены главе региона не позже 5 ноября.

«Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных», — сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Малова не будет выполнять служебные обязанности вплоть до завершения служебного расследования. Ситуация с машинами скорой помощи произошла 27 октября. Тогда к зданию областного министерства здравоохранения приехали медики с пациентами в тяжелом состоянии. Таким образом врачи хотели привлечь внимание властей к проблеме несвоевременной помощи больным. Людей позже госпитализировали в городскую больницу скорой помощи №2. Произошедшее также привлекло внимание главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Он поручил провести тщательную проверку.