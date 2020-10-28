В Белоруссии объяснили провал ультиматума Тихановской

Адресованный белорусским властям ультиматум Светланы Тихановской ожидаемо провалился. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Финансирование из-за рубежа

Большая часть рабочих, поддержавших забастовку на предприятиях Белоруссии, финансируется из-за рубежа. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании, обращаясь к чиновникам.

«Никого не надо уговаривать. Не хотят рабочие работать — не надо, но их единицы. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, которые попали на завод, проплачены. Им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, деньги идут по открытым, закрытым каналам — мы не все можем отследить», — заявил Лукашенко.

Упор на медийное сопровождение

Как отметил Андрей Сыч, адресованный Лукашенко ультиматум Светланы Тихановской ожидаемо не дал никаких результатов. Все крупные предприятия продолжают работать. Однако будет ошибочно делать вывод об отсутствии протестных настроений у сотрудников, не оставивших свои рабочие места. Это ярко демонстрируют пусть не критичные, но многочисленные шествия по улицам Минска в выходной день. Люди не готовы рисковать своими рабочими местами, видя отсутствие альтернативы для получения дохода.

«Надо понимать, что забастовка крупного завода — достаточно дорогая процедура не только для предприятия, которое несет убытки, но и для тех, кто ее организует. Сотрудники должны быть уверены в наличии дохода на время забастовки. Учитывая среднюю зарплату рабочего в 500 долларов, при забастовке ему надо платить минимум 300 долларов на поддержание домашнего хозяйства, минимум 100 долларов — на сопровождение юриста. Итого 400 долларов на одного сотрудника. Соответственно, для остановки работы, например МТЗ, где трудится почти 16 тысяч человек, необходимо поддержать минимум половину, а это более трех миллионов долларов ежемесячно», — пояснил Андрей Сыч.

По мнению эксперта, вероятнее всего, из-за рубежа финансируют только деятельность стачкомов, задача которых — разжечь пламя революции из протестных настроений, которые формируются визуально-эмоциональным контентом СМИ. Очевидно, основной упор в реализации цветной революции в Белоруссии был сделан на медийном сопровождении.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.