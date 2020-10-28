Рената Литвинова в вечернем платье устроила фотосессию в метро

Москва, 28 октября. Российский режиссер и актриса Рената Литвинова очаровала своих поклонников небольшим видеороликом в вечернем платье. Она устроила фотосессию в метро. В Сети отметили, что звезде возраст не помеха быть роскошной женщиной.

Литвинова опубликовала в своем профиле в Instagram короткое видео, сделанное на одной из станций метро. Знаменитость позирует в черном платье с открытыми плечами и огромным бантом впереди. Знаменитость, впрочем, как и всегда, не изменяет своему вкусу и выбирает свой любимый бренд Balenciaga.

Артистка выглядела так, как будто была моделью модного показа. Она позировала, плавно переходя от одной точки в другую. Литвинова просто заворожила своих фанатов.

Многие поклонники отметили, что 53-летняя знаменитость превосходно выглядит. Ее также сравнили с богиней.

«Запредельная»; «Красивое платье, неотразимая вы... Мне бы всегда хотелось, чтобы все плохое обходило вас стороной, сияйте»; «Вот это плечи — шик»; «Какой образ! Локация! Бесподобно»; «Богиня»; «Прелесть в каждом движении», - пишут поклонники артистки.

Ранее Рената Литвинова сообщила, что премьера ее фильма «Северный ветер», над которым она работала в этом году, переносится на февраль 2021 года.