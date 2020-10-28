Отец Леонида Агутина сообщил о своем самочувствии после COVID-19

Москва, 28 октября. Отец Леонида Агутина заразился коронавирусом. СМИ сообщали о тяжелом состоянии 85-летнего Николая Агутина. Сейчас мужчина чувствует себя нормально.

Состояние здоровья пациента перешло из тяжелого в «средненькое». Накануне отец известного артиста вернулся из больницы. Агутин предстоит двухнедельная самоизоляция. Перемещаться по городу медики мужчине не рекомендуют. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

«Да не в тяжелом, а в таком средненьком. Я нормально себя чувствую», - поделился Агутин-старший.

Ранее медики стабилизировали состояние пациента, так как у него выявили низкий уровень кислорода в крови. С начала пандемии российские врачи выявили 1 547 774 новых случая коронавирусной инфекции. Зафиксировано 26 589 летальных исходов, передает телеканал «360».