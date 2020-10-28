Ани Лорак похвасталась именным халатом Versace от Киркорова

Москва, 28 октября. Популярная певица Ани Лорак показала поклонникам подарок, который сделал ей король российской эстрады Филипп Киркоров.

Поп-звезда опубликовала в Instagram новое фото, похваставшись шикарным розовым халатом премиального бренда Versace. Артистка поблагодарила Киркорова за чудесный подарок.

«Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом!» — написала Ани Лорак под снимком.

«Какой халат! А на спине что?» — спросил в ответ Киркоров в комментариях.

После этого певица продемонстрировала в Stories спину. Оказалось, что там вышито ее имя.

Подписчики Ани Лорак пришли в восторг от шикарного презента. Многие отметили, что яркий халат очень подходит певице.

«Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат»; «Не просто так говорят, что Филипп Киркоров самый щедрый на российской эстраде»; «Очень красивая! Вам очень идет этот цвет»; «Какая красотка! Очень идет розовый цвет. Куколка», — написали поклонники звезды.

Ранее Ани Лорак восхитила поклонников фигурой в спортивном обтягивающем комбинезоне. Певица написала, что мотивирует поклонников заниматься спортом.