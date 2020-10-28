Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Ани Лорак похвасталась именным халатом Versace от Киркорова

60

Ани Лорак похвасталась именным халатом Versace от Киркорова

Москва, 28 октября. Популярная певица Ани Лорак показала поклонникам подарок, который сделал ей король российской эстрады Филипп Киркоров.

Поп-звезда опубликовала в Instagram новое фото, похваставшись шикарным розовым халатом премиального бренда Versace. Артистка поблагодарила Киркорова за чудесный подарок.

«Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом!» — написала Ани Лорак под снимком.

«Какой халат! А на спине что?» — спросил в ответ Киркоров в комментариях.

После этого певица продемонстрировала в Stories спину. Оказалось, что там вышито ее имя.

Ани Лорак похвасталась именным халатом Versace от Киркорова

Подписчики Ани Лорак пришли в восторг от шикарного презента. Многие отметили, что яркий халат очень подходит певице.

«Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат»;

«Не просто так говорят, что Филипп Киркоров самый щедрый на российской эстраде»;

«Очень красивая! Вам очень идет этот цвет»;

«Какая красотка! Очень идет розовый цвет. Куколка», — написали поклонники звезды.

Ранее Ани Лорак восхитила поклонников фигурой в спортивном обтягивающем комбинезоне. Певица написала, что мотивирует поклонников заниматься спортом.

Новости партнеров