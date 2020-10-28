Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос участия Турции в конфликте в Карабахе

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопрос участия Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана о событиях в зоне карабахского конфликта состоялся 27 октября. В ходе беседы российский лидер выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями в НКР, а также все более масштабным «вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока». Помимо этого, Путин сообщил Эрдогану о своих контактах с руководством Азербайджана и Армении и шагах по достижению перемирия в Нагорном Карабахе.

Ранее президент РФ заявлял, что в отношении конфликта в НКР Москва занимает позицию, которая позволила бы пользоваться доверием и Еревана, и Баку, поскольку у России всегда были особые связи с обеими странами.