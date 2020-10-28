Поклонники пожалели изменившуюся до неузнаваемости Веру Алентову

Москва, 28 октября. Актриса Дарья Повереннова поделилась снимком со звездой советского экрана Верой Алентовой. Фанаты признались, что не сразу узнали артистку из-за пластики.

Актрисы сфотографировались в гримерке перед спектаклем «Роковое наследство». Повереннова поинтересовалась у подписчиков в Instagram, какие фильмы с участием Алентовой они считают любимыми. Но вместо обсуждения картин ей пришлось отвечать на критику в адрес коллеги.

Интернет-пользователи заявили, что 78-летняя Алентова после неудачной пластической операции изменилась до неузнаваемости. Актриса практически не появляется на публике без массивных очков, но на фото с Поверенновой она предстала без привычного аксессуара.

«На себя не похожа, ох уж эти операции. Дай бог ей здоровья»; «Неузнаваемая Алентова стала… Жаль… Надо стареть достойно…»; «Это ужас»; «Как жаль ее»; «Дарья! Я думаю, не надо было выкладывать этот снимок! Выглядит Алентова здесь не очень… Мягко говоря… И что за макияж? И льстить особо не хочу», — написали подписчики.

Повереннова встала на защиту коллеги и призвала интернет-пользователей проявить хоть немного такта.

«Думайте о себе», — говорится в одном из ее ответов на комментарии.

Как рассказал пластический хирург Александр Вдовин, Алентова, по его мнению, сделала не только подтяжку лица, но и векторный лифтинг. К «печальному» результату, считает он, привел отказ звезды от аппаратных косметологических процедур, которые обязательны после такого вмешательства.