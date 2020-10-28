Кремль пока не планирует поддерживать предприятия из-за коронавируса

Москва, 28 октября. В России не планируют снова выделять деньги на поддержку предприятий из-за пандемии коронавируса.

В Кремле сообщили, что сейчас не видят необходимости оказывать финансовую помощь предприятиям из-за пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент экономика работает без перебоев.

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает», — пояснил журналистам Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, бесперебойную работу российских компаний и предприятий обеспечили меры поддержки, которые уже были оказаны ранее. О планах вернуться к этому вопросу в случае необходимости пока не сообщается.