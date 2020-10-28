Друзья и коллеги бросили в одиночестве парализованную Елену Кондулайнен

Москва, 28 октября. Актриса Елена Кондулайнен, которая перенесла тяжелый инсульт, осталась в одиночестве после выписки из больницы.

После случившегося летом инсульта Кондулайнен лишилась многих функций тела. Парализованной 62-летней актрисе приходится заново учиться двигаться и говорить.

Женщину поддерживают в этой трудной ситуации сын Михаил и сиделка. Друзья и коллеги, по словам соседки Кондулайнен, совершенно забыли о тяжело больной актрисе.

«Только с Мишей ее вижу. Хоть бы кто приехал, навестил. Бросили и не вспоминают», — сообщила знакомая семьи.

Известный художник Никас Сафронов в передаче «Звезды сошлись» при этом заявлял, что товарищи не забыли о Кондулайнен. Он рассказал, что приезжал к актрисе в больницу, но его не пустили внутрь из-за пандемии. Сафронов выразил надежду на скорейшее восстановление артистки.

Как рассказала подруга и коллега Кондулайнен Любовь Руденко, до инсульта актрису могли довести серьезные эмоциональные переживания. Оказалось, что кинозвезда намеревалась устроить творческий вечер, но не смогла собрать публику.