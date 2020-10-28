Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая впервые показала лицо дочери

Москва, 28 октября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые показала лицо новорожденной дочери. Кадры с малышкой она разместила в своем профиле в Instagram.

Бывшая спортсменка разместила в своем профиле серию фотографий и небольшое видео с ребенком.

«Четыре месяца», — подписала пост Липницкая.

Поклонники пришли в восторг от снимков бывшей спортсменки с малышкой Каталиной. Также теплые слова олимпийской чемпионке оставили знаменитости, в частности, музыкальный продюсер Яна Рудковская. По мнению светской львицы, девочка безумно похожа на свою звездную мать.

«Очень милые! Поздравляю!» «Юля, ты прекрасна в роли мамы! Счастья вам!» «Копия мамочки» «Юля, у тебя ангелочек! Пусть растет здоровенькой и крепкой» «Ух, какая улыбашка — лапулька! Просто маленькое чудо! Юля, растите здоровыми и красивыми! Счастья твоей семье!»

В начале лета этого года стало известно, что 22-летняя Липницкая беременна. В конце июля бывшая фигуристка рассказала, что стала матерью. Девочку назвали Каталиной. Отцом ребенка является бывший фигурист Владислав Тарасенко, напомнили «Дни.ру».