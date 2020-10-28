Спецназ СБУ спровоцировал конфликт с турецкими торговцами под Одессой

Одесса, 28 октября. Конфликт между турецкими торговцами и военнослужащими Службы безопасности Украины произошел под Одессой на рынке «Седьмой километр». Об этом пишут местные СМИ.

Спецназ прибыл на место торговли, чтобы изъять партию ткани и фурнитуры. Операция проходила в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов. Представители турецкой общины заблокировали сотрудников СБУ — боялись, что они украдут товар. Позже ситуация стабилизировалась, военнослужащие начали разгружать товар. Участники блокады отвлеклись, а спецназ этим воспользовался. Военнослужащие разблокировали дорогу и рынок вместе с товаром.

Ранее НСН писала, что президенту Украины предрекли досрочные выборы.