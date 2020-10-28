Украинский адмирал заявил, что РФ превратила Крым в непотопляемый авианосец

Киев, 28 октября. Россия превратила Крым в непотопляемый авианосец, заявил украинский адмирал Игорь Кабаненко. По его словам, в последнее время страна уделила особое внимание военизации полуострова. Об этом сообщает интернет-издание «Политнавигатор».

Бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко отметил, что РФ не теряла времени даром и Крым заметно укреплен с военной точки зрения.

«Сегодня на этой территории собрана серьезная ударная группировка войск, которые способны вести активные наступательные действия», — подчеркнул эксперт.

По мнению адмирала, Россия сильно увеличила свой военный потенциал, именно ударный и наступательный. Он отметил, что непотопляемый авианосец — это серьезная и мощная крепость.

На сегодняшний день Россия располагает современными и эффективными средствами ПВО, передовыми разработками в создании комплексной противовоздушной обороны. Главная цель российских властей обезопасить страну со всех рубежей без исключения. Ранее таким мнением с ФАН поделился военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

В данный момент речь идет об оперативно-тактическом, а главным образом о гиперзвуковом оружии. Теперь в распоряжении российских вооруженных сил есть защита от действия гиперзвуковых ракет. Не так давно был завершен ряд боевых испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. Это оружие способно поражать как современные цели, так и те объекты, работа над которыми заграницей далеки от завершения. Также отмечается высокая дальность действия оружия – до 400 километров. Это обеспечивается за счет созданного специально для «трехсотого» боеприпаса.