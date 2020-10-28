Минздрав Омска каждый день сообщал о наличии коек для больных коронавирусом

Омск, 28 октября. Минздрав Омской области ежедневно предоставлял отчет профильным госорганам о наличии коек для заболевших коронавирусом, сообщает источник ФАН.

Сейчас в регионе началась масштабная проверка по инициативе губернатора региона Александра Буркова. Поводом для этого стал недавний протест врачей скорой помощи. Они привезли заболевших коронавирусом прямо к зданию областного Минздрава.

Выяснилось, что пациентов до этого часами катали по городу, потому что больницы отказывались их принимать. Причина была простой — нет мест.

Эта ситуация возмутила главу региона, который потребовал установить личности всех виновных в скандальной ситуации. Ведь Минздрав каждый день рапортовал, что дефицита коек нет.