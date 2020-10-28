Асмус пошутила, что родила Харламову дочь ради «галочки в Instagram»

Москва, 28 октября. Актриса Кристина Асмус, отвечая на вопросы подписчиков, пошутила, что вышла замуж за шоумена Гарика Харламова и родила ему дочь исключительно «для галочки».

Асмус по-прежнему находится на самоизоляции из-за коронавируса. Актриса во время болезни стала больше времени уделять общению с подписчиками. Например, в формате «вопрос-ответ» в Instagram Stories. Один из вопросов касался распавшегося брака актрисы с известным телеведущим Харламовым.

«Извиняюсь, но замуж выходила и дочь родила для галочки?» — обратился к Асмус один из интернет-пользователей.

Актриса не стала игнорировать провокационный вопрос и дала на него едкий ответ.

«Да, для синей галочки в Instagram. Ее нынче так тяжело получить», — заявила артистка.

Харламов недавно рассказал, что их шестилетняя дочь до сих пор не знает о разводе родителей. По словам шоумена, они с бывшей супругой хотят, чтобы расставание прошло для девочки максимально безболезненно.

Однако семейный психотерапевт Наталья Наумова уверена, что такое поведение родителей может довести девочку до глубокой депрессии.