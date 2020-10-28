Зеленский пообещал помнить освободителей Украины во времена ВОВ

Киев, 28 октября. Украинское государство всегда будет помнить героев, которые боролись за страну во времена ВОВ. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, государство не забудет имена тех воинов, которые боролись с фашизмом. Жители Украины заплатили большую цену за мир, который сейчас необходимо сохранить. Это будет проявлением уважения к павшим в боях, подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента Украины сообщили, что к памятнику Неизвестному солдату в Киеве 28 октября возложили венок.

Стоит отметить, что после государственного переворота на Украине в 2014 году началась политика декоммунизации. Националистические движения стали восхвалять сторонников Третьего рейха, которые орудовали во времена Второй мировой войны.

Ранее НСН писала, что Зеленскому предрекли досрочные выборы.