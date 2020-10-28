Названы возникающие при коронавирусе повреждения мозга

Москва, 28 октября. Ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питтсбурга выяснили, как коронавирус влияет на мозг.

Результаты исследования опубликованы в журнале Seizure: European Journal of Epilepsy. Специалисты изучили данные электроэнцефалограммы 617 пациентов с коронавирусом. Наиболее часто встречающимся отклонением оказалось торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле.

Около трети пациентов имели аномальные нейровизуализации, локализованные в лобной доле мозга. Средний возраст инфицированных с поражениями мозга составил 61 год. В основную группу риска входят мужчины. Некоторые люди, напротив, устойчивы к коронавирусу, пишет Planet Today. У них развит естественный иммунитет.