Многодетный мигрант обвинил приятеля в изнасиловании дочери в Подмосковье

Москва, 28 октября. Приезжий из Таджикистана обвинил своего приятеля в изнасиловании несовершеннолетней дочери в подмосковных Люберцах, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

«Заявление об изнасиловании 17-летней девочки поступило в полицию от гражданина Таджикистана. Мужчина живет в деревне Марусино вместе с женой и пятью детьми. По его словам, несколько дней назад его знакомый по имени Исмаил прямо у них дома изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь», — рассказал источник.

Подозреваемого в надругательстве задержали сотрудники полиции. Им оказался 21-летний земляк заявителя. После якобы изнасилованную девушку на скорой помощи доставили в больницу, где ее осмотрел гинеколог и пришел к выводу, что никакого изнасилования на самом деле не было.