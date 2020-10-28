Фигурист Алексей Ягудин иронично высказался о сравнении его с Плющенко

Москва, 28 октября. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что многое может вывести его из равновесия, в том числе постоянные сравнения с бывшим фигуристом Евгением Плющенко.

Ягудина «разрывает», когда он видит жестокое обращение с животными и когда что-то связано с пенсионерами. Экс-спортсмен признался, что у него болит сердце, когда видит одиноких и беспомощных людей.

Звезда добавил, что порой его выводит из себя сравнение с еще одним олимпийским чемпионом — Евгением Плющенко, однако подобные темы он пытается свести к шутке.

«Да-а-а, это никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — сказал ведущий шоу «Ледниковый период» в беседе с Teleprogramma.pro.

В начале 2000-х Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Сейчас бывший спортсмен ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале, снимается в кино и участвует в ледовых шоу. У Ягудина также есть своя школа фигурного катания в Минске, куда он частенько приезжает и проводит тренировки, напомнили «Дни.ру»