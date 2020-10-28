Премьер Японии собрался укреплять сотрудничество с США

Токио, 26 октября. Япония будет развивать отношения с США и со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга.

По его словам, сотрудничество с США является основой дипломатии Японии и политики в сфере обеспечения безопасности. Союз с США станет основой мира, процветания и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Суга.

Премьер считает, что важно укреплять и развивать плодотворное взаимодействие между Японией и Китаем, так как это положительно отразится и на самих странах, и на всем мировом сообществе.

Ранее НСН писала, что новый премьер Японии заявил о намерении завершить переговоры по Курилам.