В Омске 12 больниц принимают пациентов с коронавирусом

Омск, 28 октября. Пациенты с подозрением на коронавирус в Омске могут получить помощь в 12 стационарах города. Жалоб о дефиците коек от них не поступало, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас в Омске по ковиду работают 12 стационаров. Возможно, они ощущали нехватку коек, но никто не жаловался на это властям», — пояснил собеседник агентства.

Сегодня также стало известно, что для приема пациентов с COVID-19 будут перепрофилированы омский роддом №5 и одно из отделений городской клинической больницы.

Такое решение было принято после того, как 27 октября две скорые приехали к зданию регионального Минздрава с включенными сиренами. В одной из машин находилась пожилая женщина с COVID-19. Ее в течение 12 часов возили по городу, а больницы отказывались ее госпитализировать из-за нехватки мест. В итоге пенсионерку отвезли в БСМП-2.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после этого поручил провести служебное расследование. Проверку также начала региональная прокуратура. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что случившееся произошло из-за сбоя системы лечебного блока и потребовал в течение одного дня найти виновных.