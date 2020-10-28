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ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт из РСЗО «Смерч»

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ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт из РСЗО «Смерч»

Ереван, 28 октября. Азербайджанская армия подвергла артиллерийскому обстрелу из РСЗО «Смерч» столицу НКР Степанакерт. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

Ранее власти Карабаха заявили, что ВС Азербайджана обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» город Шуши, в результате чего погиб один мирный житель, двое получили ранения.

Бои на линии соприкосновения в НКР не прекращаются с 27 сентября. За все время обострения конфликта Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии. Последняя попытка ввести режим прекращения огня была предпринята 26 октября.

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