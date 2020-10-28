Двое мужчин разгромили офис «Слуги народа» в Киеве

Киев, 28 октября. Двое злоумышленников ворвались в столичный офис украинской партии «Слуга народа», избили и ограбили сотрудников отделения. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев случившегося, двое мужчин ворвались в офис партии «Слуга народа», после чего начали ломать все, что попадалось под руку. Затем преступники избили сотрудников отделения и отобрали драгоценные вещи персонала. От госпитализации потерпевшие отказались, пишет «Украина.ру».

Представители МВД Украины заявили, что правоохранителям удалось выяснить имена нападавших. Сейчас злоумышленники уже задержаны. Детали случившегося не раскрываются, сообщили в ведомстве.