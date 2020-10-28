Манка оказалась самым нелюбимым блюдом россиян в детстве

Москва, 28 октября. Манная каша возглавила рейтинг самых нелюбимых блюд россиян в детстве.

Это следует из опроса сервиса экспресс-доставки «Самокат». Аналитики опросили 3145 человек, выяснив у них, какие именно блюда им больше всего не нравились в детстве. Выяснилось, что россиянам не нравился холодец. Другие отказывались от оливок и маслин. Некоторые терпеть не могли рыбные котлеты, оладьи из печени и кисель. В рейтинг других нелюбимых россиянами продуктов попали селедка под шубой и гороховое пюре.