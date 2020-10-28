Кожаные брюки прочно обосновались в гардеробах модниц и не собираются сдавать позиций. Но назвать их неизменными не получится. На смену глянцевым скинни пришли совершенно другие модели. Какие они, модные кожаные брюки, с чем носить самые актуальные модели, что выбрать мужчинам и женщинам в этом году? На вопросы журналиста ФАН ответила художник-стилист, дизайнер Юлия Беляева.

Модные кожаные женские брюки 2020

Условно говоря, кожаными сегодня имеют право называться и вещи из искусственных материалов. Многие авторитетные бренды уверенно переходят к работе с ними, основывая свою позицию на заботе о природе. Поэтому штаны из полиуретана или экокожи станут стильным и современным выбором, а также не ударят по карману. Но выбирая их, следует внимательно отнестись к качеству изделия.

Продукция no-name имеет тенденцию расползаться по швам уже через пару выходов и расслаиваться на коленках. Поэтому обращайте внимание на ту, которую предлагают известные бренды. Такие модели служат несколько сезонов и сохраняют прекрасный вид. А именно это и нужно с учетом того, что мода на образы с кожаными брюками продолжает набирать обороты. И, без сомнения, задержится на ближайшие годы.

«Наиболее актуальная модель сейчас — с высокой посадкой, свободным кроем, — комментирует дизайнер, художник-стилист Юлия Беляева. – Выбирайте брюки с защипами и поясом. Универсальный цвет — черный, но возможны и другие цветовые решения».

Сочетания в одежде

Несмотря на особенный характер таких брюк, подобрать удачное сочетание совсем не сложно. Обычно дизайнеры рекомендуют играть на контрастах, как цветовых, так и фактурных. Так как фактура кожаных изделий плотная и даже грубая, в пару к ней нужно выбирать легкие, почти невесомые сопровождения. Или же, напротив, дополнять образ столь же грубыми фактурами. Вот пять решений, которые предлагает дизайнер Юлия Беляева.

Шелковая блуза. Кожаные черные брюки прекрасно вписываются в деловой стиль, если надевать с ними светлую шелковую блузку. Если же выбираете белые или бежевые кожаные брюки, блузка может быть темной. Чтобы не сделать образ чрезмерным, не надевайте украшения. Кожа станет его главным элементом. Свитер. Если в блузке холодно, заменить ее вполне может теплый и уютный свитер. Объемные модели с крупной фактурной вязкой сегодня на пике популярности. Цвет в тон выбирать не стоит, если речь идет об офисном стиле. Хорошо будет смотреться с кожаным низом белый или бежевый вязаный верх. Неформальный вариант — это худи, в таком можно отправиться на прогулку или встречу с друзьями. Водолазка. Еще один маст-хэв для осени и зимы. В водолазке с высоким горлом точно не будет холодно. А фактурные модели отлично сочетаются с брюками из кожи. Жакет. Вариант для образа, который совершенно не противоречит офисному стилю. Черные штаны, черный жакет — все строго и лаконично. Под жакет можно надеть майку, футболку или водолазку. Кожаная рубашка. Да, такое сочетание не просто имеет право на жизнь, сегодня оно особенно актуально. Кожаный тотал-лук лучше составлять не в черной гамме, так он будет выглядеть слишком мрачно. А вот коричневый станет отличным выбором. Рубашку при этом заправляют в штаны или носят навыпуск, но нараспашку. В качестве сочетания подойдут топ, майка или футболка.

«Обувь под кожаные брюки выбирайте в зависимости от стиля и повода, — советует Юлия Беляева. — К ним подходят как грубые ботинки, челси, так и ботильоны или лодочки».

Уместны варианты сочетаний с кроссовками, лоферами и туфлями на каблуке. Так как большинство моделей брюк из кожи подразумевают удобство в носке, их вряд ли стоит комбинировать с туфлями на высокой шпильке. А вот небольшой каблук будет выглядеть здесь гармонично, особенно, если вы выбираете модель с широкими штанинами и длиной в пол. Такая обувь визуально сделает вас выше.

Мужские кожаные брюки — тренды 2020

Мужская мода не так категорична к выбору модели штанов, как женская. Более того, именно в выборе одежды из кожи и экокожи старая добрая классика куда актуальнее, чем молодежные новинки. Облегающий крой — редко хороший выбор для мужчины старше 25 лет. Под кожаным верхом четко очерчиваются и нижнее белье, и особенности фигуры. Поэтому предпочтителен крой прямой и полуоблегающий, без металлического декора, с удобной посадкой.

Обилие накладных карманов, металлических элементов и зауженный крой превращают самого благопристойного мужчину в байкера, а этот эффект мало кому понравится. Поэтому выбирайте модели без специфичных аксессуаров, чем проще внешне, тем лучше. Цвет может быть классическим черным и более интересным. В моде сейчас коричневые, бордовые и фиолетовые тона.

К качеству присмотритесь особенно внимательно. Идеально, если в районе колен с внутренней стороны будет подкладка из сетки. Пояс должен быть эластичным, швы — плотными и ровными, без торчащих ниток, а окрашивание — равномерное и качественное. Следов краски на руках после знакомства со штанами оставаться не должно.

Сочетать модели из кожи стоит с рубашками спортивного стиля, жилетами из кожи, куртками в стиле милитари. На ноги подбирайте классические ботинки дерби или оксфорды. Если хочется добавить образу брутальности, надевайте свободную футболку и косуху из кожи, ботинки на грубой толстой подошве. Рэперские штаны свободного кроя сочетаются со свободными майками, кедами и мокасинами.

Кожаные брюки создают целое поле для собственных дизайнерских экспериментов в одежде. Их серьезный плюс в том, что большинство этих экспериментов даже без особых дизайнерских навыков заканчиваются успешно. А потому добавить их в гардероб этой осенью точно стоит.