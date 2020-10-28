Кожаные брюки прочно обосновались в гардеробах модниц и не собираются сдавать позиций. Но назвать их неизменными не получится. На смену глянцевым скинни пришли совершенно другие модели. Какие они, модные кожаные брюки, с чем носить самые актуальные модели, что выбрать мужчинам и женщинам в этом году? На вопросы журналиста ФАН ответила художник-стилист, дизайнер Юлия Беляева.
Модные кожаные женские брюки 2020
Условно говоря, кожаными сегодня имеют право называться и вещи из искусственных материалов. Многие авторитетные бренды уверенно переходят к работе с ними, основывая свою позицию на заботе о природе. Поэтому штаны из полиуретана или экокожи станут стильным и современным выбором, а также не ударят по карману. Но выбирая их, следует внимательно отнестись к качеству изделия.
Продукция no-name имеет тенденцию расползаться по швам уже через пару выходов и расслаиваться на коленках. Поэтому обращайте внимание на ту, которую предлагают известные бренды. Такие модели служат несколько сезонов и сохраняют прекрасный вид. А именно это и нужно с учетом того, что мода на образы с кожаными брюками продолжает набирать обороты. И, без сомнения, задержится на ближайшие годы.
«Наиболее актуальная модель сейчас — с высокой посадкой, свободным кроем, — комментирует дизайнер, художник-стилист Юлия Беляева. – Выбирайте брюки с защипами и поясом. Универсальный цвет — черный, но возможны и другие цветовые решения».
Сочетания в одежде
Несмотря на особенный характер таких брюк, подобрать удачное сочетание совсем не сложно. Обычно дизайнеры рекомендуют играть на контрастах, как цветовых, так и фактурных. Так как фактура кожаных изделий плотная и даже грубая, в пару к ней нужно выбирать легкие, почти невесомые сопровождения. Или же, напротив, дополнять образ столь же грубыми фактурами. Вот пять решений, которые предлагает дизайнер Юлия Беляева.
- Шелковая блуза. Кожаные черные брюки прекрасно вписываются в деловой стиль, если надевать с ними светлую шелковую блузку. Если же выбираете белые или бежевые кожаные брюки, блузка может быть темной. Чтобы не сделать образ чрезмерным, не надевайте украшения. Кожа станет его главным элементом.
- Свитер. Если в блузке холодно, заменить ее вполне может теплый и уютный свитер. Объемные модели с крупной фактурной вязкой сегодня на пике популярности. Цвет в тон выбирать не стоит, если речь идет об офисном стиле. Хорошо будет смотреться с кожаным низом белый или бежевый вязаный верх. Неформальный вариант — это худи, в таком можно отправиться на прогулку или встречу с друзьями.
- Водолазка. Еще один маст-хэв для осени и зимы. В водолазке с высоким горлом точно не будет холодно. А фактурные модели отлично сочетаются с брюками из кожи.
- Жакет. Вариант для образа, который совершенно не противоречит офисному стилю. Черные штаны, черный жакет — все строго и лаконично. Под жакет можно надеть майку, футболку или водолазку.
- Кожаная рубашка. Да, такое сочетание не просто имеет право на жизнь, сегодня оно особенно актуально. Кожаный тотал-лук лучше составлять не в черной гамме, так он будет выглядеть слишком мрачно. А вот коричневый станет отличным выбором. Рубашку при этом заправляют в штаны или носят навыпуск, но нараспашку. В качестве сочетания подойдут топ, майка или футболка.
«Обувь под кожаные брюки выбирайте в зависимости от стиля и повода, — советует Юлия Беляева. — К ним подходят как грубые ботинки, челси, так и ботильоны или лодочки».
Уместны варианты сочетаний с кроссовками, лоферами и туфлями на каблуке. Так как большинство моделей брюк из кожи подразумевают удобство в носке, их вряд ли стоит комбинировать с туфлями на высокой шпильке. А вот небольшой каблук будет выглядеть здесь гармонично, особенно, если вы выбираете модель с широкими штанинами и длиной в пол. Такая обувь визуально сделает вас выше.
Мужские кожаные брюки — тренды 2020
Мужская мода не так категорична к выбору модели штанов, как женская. Более того, именно в выборе одежды из кожи и экокожи старая добрая классика куда актуальнее, чем молодежные новинки. Облегающий крой — редко хороший выбор для мужчины старше 25 лет. Под кожаным верхом четко очерчиваются и нижнее белье, и особенности фигуры. Поэтому предпочтителен крой прямой и полуоблегающий, без металлического декора, с удобной посадкой.
Обилие накладных карманов, металлических элементов и зауженный крой превращают самого благопристойного мужчину в байкера, а этот эффект мало кому понравится. Поэтому выбирайте модели без специфичных аксессуаров, чем проще внешне, тем лучше. Цвет может быть классическим черным и более интересным. В моде сейчас коричневые, бордовые и фиолетовые тона.
К качеству присмотритесь особенно внимательно. Идеально, если в районе колен с внутренней стороны будет подкладка из сетки. Пояс должен быть эластичным, швы — плотными и ровными, без торчащих ниток, а окрашивание — равномерное и качественное. Следов краски на руках после знакомства со штанами оставаться не должно.
Сочетать модели из кожи стоит с рубашками спортивного стиля, жилетами из кожи, куртками в стиле милитари. На ноги подбирайте классические ботинки дерби или оксфорды. Если хочется добавить образу брутальности, надевайте свободную футболку и косуху из кожи, ботинки на грубой толстой подошве. Рэперские штаны свободного кроя сочетаются со свободными майками, кедами и мокасинами.
Кожаные брюки создают целое поле для собственных дизайнерских экспериментов в одежде. Их серьезный плюс в том, что большинство этих экспериментов даже без особых дизайнерских навыков заканчиваются успешно. А потому добавить их в гардероб этой осенью точно стоит.