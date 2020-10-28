Адвокат Жорин рассказал о доходах футболиста Тарасова

Москва, 28 октября. Популярный адвокат Сергей Жорин раскрыл доходы футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова. По его словам, спортсмен зарабатывает по несколько миллионов в год.

О доходах Тарасова Жорину стало известно из материалов дела об алиментах на старшую дочь Ангелину. Дело в том, что футболист хотел снизить размер алиментов на содержание ребенка от первого брака. Тарасов платил примерно 350-400 тысяч рублей.

Теперь, согласно решению апелляционного суда, первая жена будет получать 1/6 всех доходов футболиста и 46 тысяч рублей. Жорин не смог назвать точную сумму 1/6 дохода, но рассказал, сколько зарабатывает профессиональный спортсмен.

«О финансовых доходах Тарасова можно судить по материалам дела. Так, за 2018 год его доход составил 158 913 736 рублей, а за три квартала 2019 года — 60 499 852 рубля», — сказал Жорин в беседе с Teleprogramma.pro.

Адвокат не исключил, что первая жена может получать алименты, размер которых превышает нынешний. В связи с этим бывшую жену полузащитника «Рубина» может устроить такой исход дела.