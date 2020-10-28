Школьница на Алтае попалась на торговле наркотиками с помощью «закладки»

Горно-Алтайск, 28 октября. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении школьницы в городе Горно-Алтайске. Девушка подозревается в торговле наркотиками с помощью «закладки».

По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 октября по предварительному сговору через Интернет. Она при содействии неустановленного лица сделала «тайник-закладку» с почти двумя граммами наркотика возле одного из домов. Тем самым, стала участницей цепочки по бесконтактной продаже запрещенных веществ, сообщает Следственное управление СК по Республике Алтай.

Ее причастность к торговле наркотиками установили оперативники МВД.

Отметим, что девушка воспитывается в благополучной семье, учится в одной из школ.