Дилеры предупредили о дефиците популярных машин в России

Москва, 28 октября. Дилеры предупредили, что спрос на автомобили в России держится на стабильном уровне даже на фоне повышения цен, однако модели популярных комплектаций в дефиците.

По их словам, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Это и закрытие автосалонов из-за пандемии коронавируса, и так и не исчерпавшийся отложенный спрос, и нестабильный курс рубля. В итоге автопроизводители не понимают глубины спроса и боятся поставить слишком много машин, которые вполне могут оказаться на долгое время на складе.

«Седанов Lada Vesta на вариаторах у нас вообще не осталось, все только на механике», — привел пример представитель автосалона в разговоре с Autonews.ru.

По словам дилеров, предзаказ сделать можно, но его придется ждать как минимум три месяца. Ситуация, считают специалисты, улучшится только в следующем году.

Тем временем автоэксперты составили список самых дорогих машин на вторичном рынке. Перечень люксовых авто с пробегом возглавил Maybach 62, сошедший с конвейера в 2009 году.