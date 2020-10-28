Власти НКР сообщили об артобстрелах города Шуши со стороны ВС Азербайджана

Степанакерт, 28 октября. Один житель Шуши погиб и двое получили ранения в результате обстрела азербайджанскими военными, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

По информации ведомства, город обстреливается из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Боевые действия в НКР не прекращаются с 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Стороны конфликта трижды договаривались о введении режима прекращения огня. Последняя попытка заключить перемирие была предпринята утром 26 октября.