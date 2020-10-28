Как антироссийские санкции больно бьют по Италии. Колонка Евгения Беня 

27 октября член комитета Сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара заявил, что антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия и Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений. Аграрный сектор Италии ощутил на себе тяжесть антироссийских санкций уже в 2014 году, о чем систематически заявляют федеральные и региональные итальянские политики, требуя отмены ограничительного режима.

«Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии», — сказал Феррара во время совместного заседания комитета СФ РФ по международным делам и комиссии Сената Италии по иностранным делам и вопросам миграции, проходившего в режиме видеоконференции.

Феррара уточнил, что Россия — очень важная страна для Италии в торгово-экономическом плане, всегда притягивавшая итальянские компании, которые работают на российском рынке.

15 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо говорил, что, несмотря на то, что Италия поддержала санкции, введенные Европейским союзом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, Рим выступает против изоляции России.

Антироссийские санкции очень больно ударили по ядру экономики Италии — ее аграрному сектору, лишившемуся экспорта продовольствия в Россию. Из крупных стран Евросоюза Италия — наиболее аграрная: для ряда ее регионов ответное российское продовольственное эмбарго стало тяжелым ударом. От санкций итальянский экспорт в целом упал на треть, Италия теряет более 20 млрд евро в год и десятки тысяч рабочих мест. Кстати, весь Евросоюз потерял от антироссийских санкций более 250 тыс. рабочих мест.

Не случайно в ряде итальянских провинций местные парламенты, сосредоточенные на расширении региональных полномочий, проголосовали за то, чтобы их земли отказались от режима антироссийских санкций. В 2016 году итальянские провинции Венето, Лигурия, Ломбардия и Тоскана проголосовали за отмену антироссийских санкций, а парламент Венето утвердил резолюцию, требующую признать Крым частью России. Таким образом, Венето стал первым регионом в Евросоюзе, признавшим Крым российским.

Действующий беспартийный премьер-министр Италии Джузеппе Конте уверен, что Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных проблем и выступает в качестве основного игрока в нынешней глобальной геополитике. Премьер-министр Италии не раз высказывал мнение об актуальности возрождения формата G8 с участием России для решения назревших мировых вопросов, хотя сама Москва принципиально не просит об этом ведущих западных лидеров.

«Италия и Россия — это страны, отношения между которыми отличаются необычайной прочностью… <…> Одна из задач моего визита — посмотреть, насколько возможно развить наше сотрудничество еще», — заявил в октябре 2018 года в Москве Джузеппе Конте.

По утверждению Конте, Правительство Италии намерено работать над снятием санкций в отношении России. Для Рима вопрос санкций — острее не бывает, так как с их введением страна из года в год маневрирует на грани национального кризиса. Правительство Италии даже зафиксировало необходимость отмены санкций в специальном коалиционном контракте, где подчеркивается, что Россия является для его страны не угрозой, а значимым торгово-экономическим партнером.

В июне 2018 года парламент Италии большинством голосов принял резолюцию о намерении отменить санкции против России. В принятом документе говорится о том, что Рим должен последовательно действовать на уровне руководства Евросоюза с целью поэтапного ослабления или даже полного пересмотра санкций против Москвы. В качестве первого шага предлагается исключить из-под действия санкций средние и малые предприятия, а также агропродовольственный сектор. Кроме того, подчеркивалась важность сотрудничества с Россией в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В марте прошлого года Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты. [Это случится] не завтра утром, но мы работаем для достижения этой цели. Это означает ослабление напряженности, поощрение диалога…» — отметил итальянский премьер.

В марте 2020 года Ассоциация итальянских адвокатов призвала к отмене антироссийских санкций из-за убытков, которые несет их страна, а также на фоне общей сложной ситуации в мире с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли.

«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — приводило РИА Новости слова юриста.

Сенатор от итальянской партии «Вперед, Италия» Маурицио Гаспарри в июне этого года выразил возмущение решением саммита ЕС продлить антироссийские санкции.

«Невероятное заявление [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель! Вместо того, чтобы наращивать помощь [европейским] странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, Европа решает продлить еще на шесть месяцев санкции в отношении России. [Президент РФ Владимир] Путин — друг Запада. И уж точно не враг, которого нужно бойкотировать. Это решение демонстрирует близорукость европейских властных институтов, которые вредят друзьям и бросают страны — члены [ЕС]», — цитировало Гаспарри агентство ANSA.

Партия «Вперед, Италия», ныне оппозиционная, основанная экс-премьером Сильвио Берлускони, который остается ее бессменным лидером, всегда выступала за отмену антироссийских санкций.

По данным ЦБ, вопреки санкциям, в прошлом году Италия заняла 17-е место по объему накопленных инвестиций в российскую экономику, опережая США, Китай, Испанию, Канаду, Норвегию и другие страны. К 1 января 2019 года объем накопленных прямых инвестиций из Италии в Россию составил 4,6 млрд долларов, российских в итальянскую экономику — 2,77 млрд долларов. Но и такое поступательное развитие сотрудничества между двумя странами не в состоянии смягчить сокрушительный удар, который наносят антироссийские санкции, приведшие к ответному продовольственному эмбарго, аграрному сектору Италии.

Постановке же вопроса о снятии санкций в общеевропейском масштабе мешает и то, что само его появление в повестке Европарламента наметило бы раскол в Европе, потому что там найдется определенное количество стран, которые всегда будут против снятия санкций. Для ЕС это могло бы стать жестоким и рискованным испытанием.