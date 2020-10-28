У министра здравоохранения Омской области нашлась квартира в ОАЭ

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова два года назад задекларировала несколько квартир, причем одна из них находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На тот момент чиновница занимала пост заместителя министра здравоохранения Московской области. Соответствующие данные об имуществе содержатся в декларации Солдатовой за 2018 год. Документ есть в распоряжении редакции ФАН.

Ирина Солдатова заняла должность министра здравоохранения Омской области 1 апреля 2020 года. В регион переехала месяцем ранее — в марте. До этого занимала пост заместителя министра здравоохранения Московской области.

По данным из декларации за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, когда Солдатова работала в Минздраве Московской области, чиновница заработала 32 353 069,13 рубля.

«В том числе доход от продажи имущества 29 000 000,00; доход от педагогической и научной деятельности 360 995,31; доход от вкладов в банках 0,44», — говорится в документе.

Помимо этого, в 2018 году чиновнице принадлежали земельный участок, дачный дом и четыре квартиры. Одна из квартир площадью 178,5 кв.м расположена в ОАЭ. Остальная недвижимость Солдатовой находится на территории России.

Напомним, ранее губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности заместителя Солдатовой Анастасию Малову. Она отвечает за оказание скорой помощи населению. Отстранение Маловой произошло после разгоревшегося накануне скандала.

Вечером 27 октября две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии приехали к зданию областного Минздрава в Омске. Затем к ним присоединилась еще одна машина скорой. Таким образом медики пытались привлечь внимание чиновников к проблемам местных больниц — сообщалось, что учреждения отказывались принимать пациентов из-за нехватки мест.

Бурков потребовал в течение одного дня найти виновных в инциденте. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в связи с произошедшим в Омске регион посетят замглавы федерального министерства Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Также стало известно, что пациентов с коронавирусом в регионе теперь начнут принимать омский роддом №5 и отделение городской клинической больницы. При этом отмечалось, что от администрации ранее не поступало официальных жалоб на дефицит средств и коек.