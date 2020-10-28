Полина Гагарина спровоцировала слухи об увеличении груди и губ

Москва, 28 октября. Популярная певица Полина Гагарина призналась, что ради красоты решилась на некие изменения во внешности.

На своей странице в Instagram в разделе Stories поп-звезда выложила видео, на котором визажист красит ей губы.

«Я ни на что не намекаю, просто хочу сказать, что я сделала это! Я решилась!» — заявила Гагарина.

В ответ визажист предположила, что певица накачала губы. Гагарина сообщила, что изменения коснулись не только ее губ.

«Тут, как бы, фокус не на губах совсем», — отметила певица, поправляя при этом платье на груди.

Короткое видео может означать, что звезда действительно решила прибегнуть к услугам профессионалов ради изменения форм. Однако ролик может быть и просто странной шуткой от певицы.

Возможность оценить настоящие формы Гагариной ранее получил хореограф Мигель. Он принимал участие в юмористическом шоу вместе с певицей, во время передачи по ошибке схватил исполнительницу за грудь.